الامارات | عرض برشلوني متواضع يصدم مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض برشلوني متواضع يصدم مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نادي برشلونة نظيره مانشستر سيتي بعرض متواضع لضم المدافع الإسباني إريك غارسيا خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "إن برشلونة قدم عرضا بقيمة ثمانية ملايين يورو فقط، مع مليونين متغيرات، غير أنه بعيد عما يريده مانشستر سيتي الذي حدد 40 مليونا لبيع غارسيا".

وأضافت أن "المان سيتي يدرك ضرورة تخفيض المطالب المالية لبيغ اللاعب الإسباني الشاب خصوصاً أن غارسيا (19 سنة) سيرحل الصيف المقبل مجاناً".

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من جهتها، أعربت الصحف البريطانية عن دهشتها من العرض البرشلوني، وقالت صحيفة "ذي صن" إنه بعيد جداً عما كان يتوقعه مانشستر سيتي.

ويأتي العرض البرشلوني في وقت تتزايد فيه الأزمات والتخبطات الإدارية داخل النادي الكاتالوني بداية من تداعيات فيروس كورونا، والخروج من دوري أبطال أوروبا بهزيمة كارثية 2-8، مروراً بغضب قائد الفريق ليونيل ميسي والمحاولة الفاشلة لرحيله، وانتهاء بملف التعاقدات مع اللاعبين الجدد.

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