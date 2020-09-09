الامارات | بالفيديو: صديق رونالدو يقتحم الملعب البرتغالي "على حصان أبيض"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: صديق رونالدو يقتحم الملعب البرتغالي "على حصان أبيض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي لاعبه الجديد المخضرم ريكاردو كواريزما - الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو- بطريقة درامية بدا خلالها "ملكاً" في أحد قلاع بلاده قبل أن يرتدي قميص نادي الجديد الذي حمل الرقم 10.

ونشر نادي غيماريش فيديو تقديم كواريزما على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحظي بتفاعل كبير من المتابعين، خصوصاً عندما رفض اللاعب ركوب السيارة الفارهة مفضلاً اقتحامه الدوري البرتغالي ممتطياً خيلاً أبيض.

وكان غيماريش قد تعاقد مع النجم البرتغالي أخيراً لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

Advertisements

يذكر أن كواريزما خاض تجارب احترافية بارزة مع سبورتينغ لشبونة (2001-2003)، بورتو (فترتين 2004-2008 و2014-2015) في البرتغال، وبرشلونة الإسباني (2003-2004)، وانتر ميلان (2008-2010)، تشيلسي الإنجليزي (إعارة 2009)، بشكتاش التركي (2010-2012 و2015-2020)، والأهلي الإماراتي (2013).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news