الامارات | انطلاق الدوري الجزائري لكرة القدم في 20 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدوري الجزائري لكرة القدم في 20 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت تقارير إعلامية محلية اليوم الأربعاء عن وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أنها حددت 20 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات الموسم المقبل للدوري الجزائري للعبة الشعبية. وأكدت التقارير أن المباريات ستقام بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. Advertisements وستقتصر المنافسة في البداية على مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية. وكان الدوري الجزائري توقف في مارس الماضي بسبب تفشي الوباء سريع الانتشار بعد مرور 22 جولة قبل إلغائه في وقت لاحق وإعلان شباب بلوزداد المتصدر بطلا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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