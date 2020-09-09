شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي الأخيرة مع «البلايلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي، جناح فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر، من أجل التعاقد معه رسميًا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال، عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على «راديو مصر»: «الأهلي بالفعل يريد التعاقد مع يوسف البلايلي وتم التفاوض معه».

وأضاف: «أهلي جدة السعودي يريد بيع عقد البلايلي، كما أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل رسميًا، وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين في إنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة».

وواصل: «الأهلي اتفق مع البلايلي على ضمه حال موافقة نادي أهلي جدة وطلب مبلغ معقول للتخلي عنه، من الوارد أن تحسم الصفقة مقابل مليون و250 ألف يورو، أو مليون ونصف المليون يورو».

وأكمل: «الأهلي اتفق مع اللاعب الجزائري، وينتظر تحديد موقفه مع أهلي جدة السعودي خلال الأيام القادمة».

وأتم: «في حالة عدم قبول عرض النادي الأهلي من جانب أهلي جدة، فإن اللاعب سيبحث عن عرض أوروبي أو في أي دولة آخرى».

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