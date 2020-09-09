شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي يصدم الأهلى بالتراجع عن التعاقد مع جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى النادي الأهلي صدمة جديدة بعد تراجع نادي الصفاقسي التونسي، في صفقة التعاقد مع الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، بداعى المغالاة المالية التي طلبها اللاعب للموافقة على الانتقال للفريق التونسي.
ووفقًا لصحيفة «الصحافة» التونسية، فإن الصفاقسي لن يقدم على تقديم عرض إلى المهاجم الأنجولي جيرالدو رغم العلاقة القوية التي تربط الفريقين بعد أن حصل الأهلي على خدمات أنيس بوجلبان وعلي معلول وجونيور أجايي من الصفاقسي، وأعار حسين السيّد إلى فريق عاصمة الجنوب.
وحسب مصادر خاصة للصحيفة التونسية، فإن الأهلي يرغب في الاستغناء عن اللاعب بعد أن فشل في فرض نفسه، إلى جانب حاجة الفريق إلى أجانب في مركز آخر، ولكن حتى الان لم يتلق الأهلي عرضًا رسميًا لضم اللاعب.
وكان النادي الصفاقسي قد عبّر في وقت سابق عن رغبته في ضمّ جيرالدو ولكن طلبات المهاجم الأنجولي المالية فاقت قدرات الصفاقسي الذي انسحب من المنافسة سريعًا وطوى الملف باعتبار أن قدراته المالية لا تسمح له بضم لاعب سيحصل على مبالغ مالية كبيرة من فريقه.
وتابعت الصحيفة أن مشكلة أخرى تواجه الصفاقسي وهى عدد الأجانب بالفريق لا يمكنه انتداب جيرالدو إلا بعد الاستغناء في واحد من الرباعي الحالي المقيدين بالقائمة.
وكان النجم الساحلى قد فكّر في التعاقد مع جيرالدو، ولكنّه فضل عدم اقتحام المنافسة بخصوص هذا اللاعب وانسحب سريعًا من الصفقة خاصة أن الفريق يملك العديد من العناصر.
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