شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي وبيراميدز مهتمان بضم «الهوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اهتمام الأهلي وبيراميدز بالتعاقد مع حمدو الهوني، لاعب نادي الترجي التونسي، موضحًا أن تجديده لعقده مع فريقه سيقف عائقًا أمام تفاوض الاندية المصرية معه.

وقال، عبر برنامج «ملعب الصقر»، المذاع على «راديو مصر»: «حمدو الهوني قام بتجديد عقده مع الترجي، وحال رغبة أي نادٍ في شراء عقده، سيتم التفاوض رسميًا مع ناديه».

واضاف: «الهوني لاعب رائع وواعد للغاية وخطف أنظار الجميع، ويلعب دوليًا مع منتخب ليبيا».

وواصل: «بيراميدز أيضًا تفاوض مع الهوني، ولكن اللاعب فضل التجديد مع نادي الترجي التونسي، حيث سيحصل على مليون و300 ألف دولار سنويًا، وهذه معلومة مؤكدة بنسبة 99%، وبالتالي الأندية المصرية لن تستطيع التفاوض مع اللاعب».