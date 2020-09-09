شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يعلن أسماء المرشحين الـ 4 للانضمام إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات القادمة لتعزيز مراكز الأجنحة والهجوم.

وقال، عبر برنامج «ملعب الصقر»، المذاع على «راديو مصر»: «الأهلي تواصل مع 4 لاعبين يسعى للتعاقد معهم، وهناك تأييد ورفض في تلك الصفقات، والاسم الأول هو المغربي أيوب الكعبي الذي فسخ عقده مع هيبي فورتشين الصيني ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا».

وأضاف: «اللاعب الثاني يوسف البلايلي، والثالث هو بن مالانجو لاعب الرجاء المغربي، ولاعب الترجي حمدو الهوني».

وتابع: «بن مالانجو واحد من الأسماء التي تم ترشيحها للانتقال إلى الأهلي وهو من أفضل اللاعبين في الرجاء المغربي، وهناك محاولات للتعاقد معه، ولدي معلومة مؤكدة بأنه من الأسماء المرشحة وبقوة للانتقال لصفوف الفريق في الموسم القادم».

وواصل: «لكن الرجاء المغربي سيواجه الزمالك، وستكون فاصلة في موقف الأهلي بشأن ضم مالانجو صاحب الـ26 عامًا، وحال ظهوره بشكل جيد، سوف يتحرك مسؤولو النادي للتعاقد معه».

وأكمل: «أيوب الكعبي لديه 3 عروض، ناديان من مصر وفريق سعودي، وبيراميدز تحدث مع اللاعب ولكنه أجل موقفه».

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واردف: «الأهلي أيضًا تحدث مع الكعبي، وتحدث معه ووصل معه لمراحل متقدمة، لكن اللاعب لم يحسم موقفه، خاصة بعد أن تحدث معه مدرب منتخب المغرب، إذ يبحث اللاعب حاليًا يسعى للبحث عن عرض أوروبي».