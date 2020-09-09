شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» يعالج أخطاء المقاصة قبل مواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، تدريباته، اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة طنطا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ للدوري.

وينتظر أن يركز «جلال»، خلال مران اليوم، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبين مؤخرًا، بجانب مراجعة التكليفات الخاصة بالعناصر المرشحة للمشاركة في المباراة، وخضع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق، لجلسة تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وذلك في إطار البرنامج العلاجي الموضوع له للتعافي من إصابته.

ويغيب أحمد عادل عن مباريات المقاصة منذ أسابيع بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

على جانب آخر يواصل عاصم سعيد أداء مجموعة من التدريبات التأهيلية للتعافي من إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، فيما استأنف محمد معوض، المدير الإداري لفريق المقاصة، مهام عمله من جديد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.