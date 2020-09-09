شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي قرر الاستغناء عن 3 من لاعبيه الأجانب بنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن النادي الأهلي يسعى لضم لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين سيرحلون أيضًا.

وأضاف، عبر برنامج «ملعب الصقر»، المذاع عبر راديو مصر: «الأهلي وبيراميدز والزمالك دخلوا في منافسة شرسة لضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي، والكل يبحث عن تدعيم صفوفه من أجل جلب البطولات».

وواصل: «الكل يبحث عن لاعبين لجلب البطولات، بالإضافة لضرورة تواجد مدير فني قوي، لابد أن يكون هناك دائمًا خليط بين اللاعبين الشباب والخبرة، والصفقات الجديدة لابد أن تتسم بروح البطولة».

وأكمل: «النادي استقر على مغادرة ثلاثة لاعبين وهم جيرالدو دا كوستا، ووليد آزارو أيضًا لن يعود إلى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والثالث هو جونيور أجايي الذي استقر رينيه فايلر على بيعه في نهاية الموسم، بينما سيبقي على معلول وديانج».

واستطرد: «جيرالدو لديه مشكلة أن راتبه السنوي 500 ألف دولار، والنادي لو استغنى عن اللاعب يحق له الحصول على راتبه بالكامل عن المدة المتبقية، واللاعب لديه 3 مواسم في عقده، وإذا أراد الأهلي الاستغناء عنه من طرف واحد، يحق له الحصول على مليون ونصف المليون دولار».

وتابع: «جيرالدو رفض كل العروض المقدمة من الأهلي لإعارته في الميركاتو الصيفي، لأن أي نادٍ مصري لن يقوم بدفع نفس المقابل الذي سيحصل عليه في الأهلي، واللاعب (مش فارق معاه) وليس لديه مشكلة في البقاء».

واردف: «أجايي متأثر نفسيًا منذ تفشي فيروس كورونا ولكن اللاعب عقده السنوي كبير ويتقاضى مليون دولار سنويًا ومن المستحيل أن يرحل اللاعب مجانًا أو فسخ عقده بالتراضٍ، الأهلي سوف يسعى لتسويقه المهاجم النيجيري خلال الميركاتو الصيفي».

وأكد: «أجايي لازال أمامه الملعب مفتوح، ومن الوارد أن يكمل مع النادي الأهلي، ويتم التراجع عن فكرة رحيله».

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وحول موقف المغربي وليد آزارو، قال:«ينتهي عقده في الموسم القادم، واللاعب يحصل على 900 ألف دولار سنويًا، اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير، والأهلي دفع فيه مبالغ مالية كبيرة، لشراء عقده أو رواتبه السنوية».

وأوضح: «الأهلي إما أن يبيع آزارو ويستفيد ماديًا، أو يتم تجديد العقد بمبلغ أعلى، وقد يتم تسويقه أو بيعه، النادي يسعى للاستفادة ماديًا من اللاعب المغربي».

وتابع: «بادجي أصبح مقنعًا للجهاز الفني والجماهير، والأهلي يسعى لضم مهاجم أجنبي وجناح جديد، ولن يستسلم في هذا الملف رغم التعاقد مع طاهر محمد طاهر».