شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يدرس الدفع بـ «عبد الغني» فى مركز الظهير الأيمن أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدفع باللاعب محمد عبدالغني، مدافع الفريق، في مركز الظهير الأيمن بمباراة سموحة، المقررة غدًا على ملعب برج العرب.

ويعاني الزمالك من غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بسبب إصابته في العضلة الأمامية، كما يغيب أحمد عيد لحصوله على الإنذار الثالث بمباراة طلائع الجيش الأخيرة، ليفقد الفريق ثنائي الجبهة اليمنى.

وشارك محمد عبدالغنى، في مركز الظهير الأيمن للفريق، في أكثر من مباراة، إلا أن عدم قدرته على القيام بالدور الهجومي دفع المدير الفني للاعتماد على أحمد عيد خلال المباريات الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، غدًا الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري العام.