شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخضع لتحاليل «رابيد تيسيت» استعدادًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، لتحاليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلي، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

واستعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددًا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى في المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة في المركز العاشر.

وفى المقابل، حقق الأهلى فوزًا على حرس الحدود بهدفين دون رد في نفس الجولة، ليرفع رصيده للنقطة 68 في صدارة الدوري.