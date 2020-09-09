شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تقدم مانشستر سيتي بعرض لضم «ميسي» من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مقربة من ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي حقيقة الأخبار التي تداولت حول إرسال الثاني عرضًا رسميًا للنادي الكتالوني من أجل الحصول على خدمات قائد البلوجرانا ليونيل ميسي.
وقالت شبكة «ESPN» أن مصادر مقربة من فريق برشلونة أعلنت أنه لم يتلق أي مراسلات أو اتصالات من فريق مانشستر سيتي من أجل ضم «ميسي» للفريق الإنجليزي بداية الموسم القادم.
ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن مصادر مقربة من السيتيزنز نفيها تقديم أي عروض رسمية لبرشلونة من أجل «ميسي» وأن أي تداول لأي صور هو أمر غير صحيح.
وكانت صحيفة «ليلستوري» السويسرية، قالت إنها حصلت على تسريب يفيد بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تقدم لبرشلونة بعرض رسمي من أجل ضم «ميسي» بمبلغ 200 مليون يورو تدفع على سنتين، بالإضافة لمبلغ 20 مليون يورو في حالة تحقيق «ميسي» دوري أبطال أوروبا مع السيتي، وذلك قبل أن يقرر أسطورة برشلونة البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
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