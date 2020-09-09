شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعسكر لمواجهة حرس الحدود اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، معسكرًا مغلقًا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام حرس الحدود، في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمقاولون عن قائمة الفريق عقب خوض المران الأخير على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.

وبدأ الجهاز الفني للمقاولون بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التي جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف في فريق الحدود استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وتعادل المقاولون العرب في مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، إذ تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران.