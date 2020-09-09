شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستعيد «كابوريا» و«روقه» قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الكروى الأول بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيوني، جهود 4 لاعبين قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الجونة، المقرر لها الجمعة المقبلة، حيث يعود أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة للفريق بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك تنفيذًا لبنود عقد الإعارة بين الناديين، فيما يعود الثنائى عمرو السيسي وكيفين موهيرى للطلائع بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك بداعي الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة أسوان.

وتلقى طلائع الجيش هزيمته الأولى منذ عودة مسابقة الدوري من التوقف في الجولة 25، حيث خاض 6 مباريات تعادل في ثلاثة وفاز في مباراتين وخسر من الزمالك بهدف دون رد.

يأتى ذلك في الوقت الذي عقد فيه الجهاز الفنى للفريق جلسة فنية مع اللاعبين، حذر خلالها لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق الجونة الذي يقدم مباريات مميزة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، مشددًا على ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة للتقدم في سباق مراكز المسابقة والوصول للمنطقة الامنة بالدوري.