شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة «شيكابالا» ومدة غيابه المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، أن التشخيص المبدئي لمحمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق الكروى الأول بالنادى، إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيتم التشخيص النهائي لإصابته، مساء اليوم الأربعاء.

وكان «شيكابالا» قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش، والتى شهدت عودته من الإيقاف، بعد انقضاء العقوبة التي وقعها عليه اتحاد الكرة عقب أزمة السوبر المصرى، بين الزمالك والأهلي.

وقال طبيب الفريق إنه من المتوقع أن يغيب محمود عبدالرازق شيكابالا، عن الفريق، لمدة 3 أسابيع، لكن التشخيص النهائى سيتحدد مساء اليوم.