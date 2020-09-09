شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة «شيكابالا» ومدة غيابه المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، أن التشخيص المبدئي لمحمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق الكروى الأول بالنادى، إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وسيتم التشخيص النهائي لإصابته، مساء اليوم الأربعاء.
وكان «شيكابالا» قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش، والتى شهدت عودته من الإيقاف، بعد انقضاء العقوبة التي وقعها عليه اتحاد الكرة عقب أزمة السوبر المصرى، بين الزمالك والأهلي.
وقال طبيب الفريق إنه من المتوقع أن يغيب محمود عبدالرازق شيكابالا، عن الفريق، لمدة 3 أسابيع، لكن التشخيص النهائى سيتحدد مساء اليوم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة «شيكابالا» ومدة غيابه المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.