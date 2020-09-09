شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطة ب» تقود «النني» للرحيل عن أرسنال إلى هذا النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد النني قد لا يكون في أرسنال الإنجليزي، رغم تألقه بقميصه في مباراة الدرع الخيرية، وتتويجه معه بالبطولة على حساب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول.

وحسب موقع Haber7 التركي، فإن نادي جالاتاسراي التركي يضع اسم محمد النني كـ«الخطة ب» في حال فشله في ضم هدفه الأساسي في سوق الانتقالات الصيفية لاعب سيلتا فيجو الإسباني أوكاي يوكوشلو.

وأشار التقرير التركي إلى أن النني، رغم مشاركته أساسيًا في مباراة الدرع الخيرية، إلا أنه سيغادر على الأغلب النادي الإنجليزي، فيما يتوقع أن يفضل الانتقال إلى تركيا عن الرحيل إلى إيطاليا للعب في سامبدوريا المهتم بخدماته.

ولفت التقرير إلى أن «النني» لن يكون له مكانًا في أرسنال الذي يسعى لتعزيز وسط ميدانه بالثنائي حسام عوار من ليون وتوماس بارتي من أتلتيكو مدريد، لذا فإن جالاتاسراي يربط تواصله مع الجانرز برد «يوكوشلو» على عرضه.