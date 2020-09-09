«بسيوني» يحذر لاعبي طلائع الجيش من الاستهانة أمام الجونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحميد بسيوني، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، جلسة فنية خاصة مع لاعبيه خلال مران اليوم الأربعاء، حذر خلالها لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق الجونة الذي يقدم مباريات مميزة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة للتقدم في سباق مراكز المسابقة والوصول للمنطقة الآمنة بالدوري.
ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، اليوم الأربعاء، لتحاليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الجونة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل، باستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية، وخسر الطلائع مباراته الأخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في الجولة 25 للدوري.
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