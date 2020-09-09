شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يستقر على الدفع بـ «قفشة» أساسيًا أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، على إعادة محد مجدي «قفشة» صانع ألعاب الفريق إلى التشكيل الأساسي في مباراة الفريق المقبلة، أمام الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدورى الممتاز.

جاء ذلك بعدما كان اللاعب على مقاعد البدلاء في مباراة حرس الحدود الماضية ولكنه نجح في تسجيل الهدف الثانى عقب نزوله كبديل في الشوط الثانى للمباراة وينوى الجهاز الفنى للأهلي مواجهة الإسماعيلى بطريقة مختلفة عن المباريات الماضية بعد مشاهدته لعدة مباريات لفريق الدراويش.

وغاب قفشة عن التشكيل الأساسى للأهلى في مباراة حرس الحدود الأخيرة التي فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، لكنه حل بديلا وسجل هدفا، فيما سجل الآخر وليد سليمان.

ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 68 نقطة ويتبقى له 8 نقاط فقط لحسم اللقب مبكرا.