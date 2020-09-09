شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان يخضع لجراحة الصليبي الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الطبي لفريق أسوان بقيادة الدكتور محمد عبدالغفار، إجراءات خضوع الحسيني سمير لاعب الفريق لعملية الرباط الصليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة، والتى انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 3-3.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي، والعديد من القرارت التحكيمية المثيرة كان أبرزها تعرض ثنائى أسوان محمد عبدالمجيد وسولمون منساه للطرد ليغيبا عن المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، المدير الفني، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء غد الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، على أن يعلن «كشري» عن قائمة المباراة في ختام المران مساء اليوم.