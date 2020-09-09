شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب أسوان يخضع لجراحة الصليبي الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الطبي لفريق أسوان بقيادة الدكتور محمد عبدالغفار، إجراءات خضوع الحسيني سمير لاعب الفريق لعملية الرباط الصليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة، والتى انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 3-3.
وشهدت المباراة إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي، والعديد من القرارت التحكيمية المثيرة كان أبرزها تعرض ثنائى أسوان محمد عبدالمجيد وسولمون منساه للطرد ليغيبا عن المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، المدير الفني، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء غد الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، على أن يعلن «كشري» عن قائمة المباراة في ختام المران مساء اليوم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب أسوان يخضع لجراحة الصليبي الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.