شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غياب «بن شرقي» عن مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد اسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خضع لأشعة جديدة لتحديد حجم إصابته في العضلة الضامة، حيث شعر اللاعب بالآلام قبل مباراة طلائع الجيش الماضية.

وأثبتت الأشعة عدم وجود إصابة في العضلة الضامة، لكنه سيحصل على راحة إضافية ولن يلحق بلقاء سموحة، وذلك حتى لا تتفاقم الإصابة وتبعده عن الفريق مدة طويلة تؤثر على الفريق.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراته أمام سموحة غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.