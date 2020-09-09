شكرا لقرائتكم خبر عن «الخماسية» تتعهد لرئيس «كاف» بإنهاء الدوري مبكرًا بعد تأجيل مباريات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر باللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف»، بأحد الفنادق أمس، ودعوة عشاء لمناقشة تفاصيل طلبات الاتحاد المصري في هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصري على إنهاء الدوري الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقي لتحديد الأندي’ الأربعة المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدراليهة وهو 20 أكتوبر.

وشدد المصدر على أن اللجنة أكدت أن قرار كاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويخوض باقي مباريات الدوري في الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل غلق الباب في 20 أكتوبر.

وخلال الجلسة أخطر أحمد أحمد أعضاء اللجنة الخماسية التي حضرت بكامل أعضائها، أنه سيتم تأجيل المباريات في البطولتين دعما للاتحاد المصري منتظرا إنهاء الدوري في الموعد.

وتم الاتفاق على أن يعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية يوم 19 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 26 من نفس الشهر.

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