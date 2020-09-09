شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن جاهزية «الونش» و«حسن» لمباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، انتهاء إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، من برنامجه التأهيلي ليصبح اللاعب جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات، وذلك وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.
كما أشار طبيب الزمالك إلى أن محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، أصبح جاهزًا بدوره للمشاركة في المباريات، بعد إصابته في مباراة بيراميدز، وتخضع مشاركته لرؤية الجهاز الفني للفريق، كما كشف عن جاهزية محمد حسن، لاعب وسط الفريق، للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة وانتهائه من برنامجه التأهيلي.
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