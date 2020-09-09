شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي اتفاقه مع «ريكاردو».. و البرازيلي يصل خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لاتفاق نهائي مع البرازيلي ريكاردو هيريرا، المدير الفني السابق للفريق، لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق مرة أخرى، خلفًا للفرنسي ديدية جوميز، الذي رحل منذ عدة أسابيع بسبب سوء النتائج، ليتولى أحمد العجوز مهمة القيادة الفنية ومحمد حمص بشكل مؤقت.

وعلمت «المصري اليوم» أن مجلس الإدارة أتم الاتفاق مع البرازيلي هيرون ريكاردو، لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، وغادر «ريكاردو» البرازيل ومن المنتظر أن يصل القاهرة، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة والنصف مساء.

وينوى بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى إنهاء التفاصيل المادية مع المدرب البرازيلى لتوقيع العقود برفقة مدرب الأحمال المنتظر وصوله معه.

يذكر أن هيرون ريكاردو سبق له تولي قيادة الإسماعيلي مرتين، عامي 2008 و2013.