شكرا لقرائتكم وزارة الشباب تقرر تشكيل لجان تفتيشية على الهيئات الرياضية لكشف المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجان تفتيشية على الهيئات الرياضية ، لفحص الإجراءات و الأوراق ، بالاتحادات والأندية ، وحال ثبوت مخالفات في أى إجراءات يكون مصيرها التحويل للنيابة العامة وفقا لما ينص عليه القانون بعدما تعددت الشكواى ضد بعض الهئيات حول وجود مخالفات مما يعطل سير العمل الذى جعل الوزارة تتدخل بدورها الرقابي لحل هذه الازمات واكتشاف المخالفات ومحاسبة المتسببين وتحويلهم للنيابة العامة .

،وجاء ذلك بعد أن شكلت وزارة الرياضة لجنة رقابية و قانونية و فنية للبحث والتحقيق فى اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية وبناء على تقرير اللجنة وتوصياتها ، تم تحويل ملف الأزمة إلى النائب العام للبت في أمره ، كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتشكيل لجان الفحص بمختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن ، و هو ما تبين بالفحص والتفتيش باتحاد الكرة ، بناء على المعلومات التي ترددت عن اختفاء بعض المقتنيات منها الكؤوس خاصة كأس أمم أفريقيا 2010 ، و قد تبين عدم وجود سوى 4 كؤوس بمقر الجبلاية بالإضافة إلى عدد من الميداليات فقط .

كان أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق قد اكد أنه فوجئ بمحطات عالمية تتحدث معه عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن هناك أي داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروق، ولا يوجد ما يُسمي بـ النُسخة الأصلية، كلها نسخ بيعملها الاتحاد الإفريقي وسعرها 2000 يورو".يخضع باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الاهلى التى ستقام فى لاثامنة والنصف من مساء الجمعة بالمقبل باستاد برج العرب بعد معاناته من اجهاد عقب مشاركته فى مباراة المقاصة التى خسرها الدراويش وهي المباراة الظاولى له منذ خمسة شهور مما جعله يشعر بهذا الاجهاد .

ونفى الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تجدد إصابة مدافعه باهر المحمدى كابتن الفريق، وقال عبد العزيز إن باهر المحمدى تعرض لإجهاد كبير بعد خوضه مباراة كاملة أمام المقاصة بعد غياب طويل استمر 5 أشهر، فى ظل عدم وصوله للجاهزية الكاملة، لذلك فضلنا حصوله على بعض الراحة واستبعاده من مواجهة نادى مصر على أن يخضع لاختبار طبى يحدد بشكل نهائى مصيره من كلاسيكو الاهلى

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ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى اليوم الاربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، واستعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر وفى المقابل حقق الاهلى فوزاً على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة ليرفع رصيده للنقطة 68 فى صدارة الدوري.

على الجانب الأخر ، يرى أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الفريق حقق انتصار معنوى فى غاية الأهمية أمام نادى مصر قبل مواجهة الأهلى، عندما فاز برباعية دون رد فى الجولة الــ25 للمسابقة حيث يلتقى الأهلى فى قمة الأسبوع الــ26 يوم الجمعة المقبل.

وأضاف العجوز:”هذا الانتصار سيساهم فى عودة الثقة للاعبين بشكل تدريجي قبل مباراة صعبة أمام الأهلى”.وواصل :”أعلم أن مباراة الأهلى لها مذاق خاص لكنها فى النهاية مباراة لاتتعد حدود الثلاث نقاط”.

وأتم حديثه :”من أهم أسباب الانتصار وبهذه النتيجة الكبيرة هو التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية على صعيد التمركز لاسيما من الناحية الدفاعية مع علاج بعض الاخطاء التى ظهرت مؤخرا”.

ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، استعدادًا لمواجهة الأهلى.