شكرا لقرائتكم أحمد سامى يطالب للاعبى سموحة بغلق المساحات فى مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد سامى المدير الفنى لسموحة من لاعبيه بضرورة غلق المساحات والضغط القوى طوال الـ90 فى المباراة التى ستجمعهم بالزمالك مساء غدا الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون للدورى مطالبا اللاعبين بعدم ترك المساحات للاعبى الفريق الأبيض والإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لإحراز هدف مبكر لإرباك المنافس وتحقيق نتيجة إيجابية للعودة للإنتصارات من جديد بعد تدهور نتائج الفريق عقب العودة من كورونا وتحقيق انتصار وحيد فقط على حساب طنطا ، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة جمعهم من الفوز فى 6 لقاءات والتعادل فى 14 والخسارة 5 مباريات ، ويسعى أحمد سامى إلى الظهور الجيد فى أول مباراة كمدير فنى لسموحه للتعبير عن نفسه بشكل جيد خاصة وأنه يملك الادوات الفنية لذلك فى ظل امتلاكه للعديد من الاوراق الرابحة على رأسها ناصر ماهر وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد فتوح .

وعقد المدير الفنى لسموحة أكثر من جلسة مع لاعبيه لحثهم على العودة للإنتصارات وطالبهم بطى صفحة المباريات الماضية ومحاولة تحقيق الثلاث نقاط المقبلة أمام الزمالك حتى تكون أفضل بداية لهم بالدورى .

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يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 51 نقطة جمعها من 25 مباراة فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 32 نقطة.

من ناحية أخرى كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى، وقال سامى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: أشكر المهندس فرج عامر على منحى فرصة تدريب نادي سموحة، وعلى دعمه، ونسعى لوضع الفريق فى مراكز متقدمة، وأشكر كابتن حمادة صدقى مدرب كبير وأحترمه على المستوى الشخصى وسأكمل ما قدمه.

وأضاف أحمد سامي قائلاً :" أحلامى كبيرة جداً مع سموحة، وأتمنى أن يعود لمكانته الطبيعية ، والناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط ، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 5 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط.