شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر على عودة أبو جبل لقائمة الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة محمد أبو جبل، حارس الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف مساء غدا، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما حرص كارتيرون على إراحة "أبو جبل" فى اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما.

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وجاءت إراحة كارتيرون لمحمد أبو جبل فى لقاء طلائع الجيش، بعد المشاركات المتتالية للحارس مع الزمالك، لذا فضل المدرب الفرنسى إراحته فى لقاء الطلائع، ونجح أبو جبل هذا الموسم فى الحفاظ على نظافة شباك الزمالك فى 12 مباراة من أصل 23 مباراة شارك فيها، حيث شارك مع الزمالك فى 13 مباراة بالدورى استقبل خلالهم 6 أهداف وخرج بشباكه نظيفة فى 8 مباريات، فيما شارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا استقبل خلالها 5 أهداف وخرج بشباكه نظيفة فى 3 مباريات، ومباراة فى السوبر المصرى وخرج بشباكه نظيفه، فيما شارك فى مباراة بالسوبر الإفريقى ومثلها فى كأس مصر واستقبل خلالهما هدفًا فى كل مباراة ويعد أبو جبل من أبرز العناصر التى ساهمت فوز الزمالك هذا الموسم ببطولتى السوبر الأفريقيى والمحلى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.