شكرا لقرائتكم بتروجت يرفض رحيل كريم طارق فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو بتروجت كافة الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى، مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من إحدى الأندية الأخرى ، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحه للتعاقد مع اللاعب إلا أنهم لم يبتوا فى أى منهم حتى الآن نظرا لإنشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافى لمناقشة كافة العروض ، فى الوقت الذى مازال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضا جديدا من إحدى الأندية المحلية يزيد من الصفقة .

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ويعيش كريم طارق فترة من التوهج الكروى مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار غليه بشدة بعدما احرز هدفين احدهما فى سموحه فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل ، وهدف اخر فى الإنتاج الحربى حقق به الفريق الثلاث نقاط .

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.