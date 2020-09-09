شكرا لقرائتكم مران الأهلي فى صور .. هدف معلول.. كمامة الشيخ .. استعراض أليو ديانج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران النادى الأهلى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لمباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، تألقاً ملحوظاً لعلى معلول ظهير أيسر الفريق، الذى نجح فى تسديد كرة قوية كان كفيلة بتمزيق الشباك الصغيرة خلال المران، فيما ظهر أحمد الشيخ بكمامة حديثة الطراز، وفى الوقت نفسه بدا أليو ديانج لاعب وسط الأهلى يقوم بحركة استعراضية للمثل الاجنبي الراحل "شادويك بوزمان"، خلال الفيلم الخيالى الشهير "بلاك بانثر"، ويرفض الفريق الأحمر التخلى عن الثلاث نقاط أمام الدراويش، من أجل مواصلة التقدم نحو حصد اللقب رقم 42 من البطولة المفضلة لدى جماهيره، بعدما تربع على عرش الصدارة برصيد 68 نقطة، ويفصل الفريق الأحمر 8 نقاط فقط عن التتويج رسمياً بالدرع الخامس على التوالى فى الايجيبشن ليج، وكان اللاعبون والجهاز الفنى قد خضعوا أيضاً لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا قبل خوض المران الصباحى.

ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الاستعانة بمهاجم واحد فقط فى مباراة الإسماعيلى، واستقر فايلر بنسبة كبيرة على الدفع بالمهاجم السنغالى آليو بادجى أساساً فى مباراة الدراويش، بعدما سبق ودفع المدرب السويسرى بالثنائى الهجومى بادجى ومروان محسن فى التشكيل الأساسى خلال آخر مباراتين بالدورى أمام المصرى وحرس الحدود اللتين انتهيتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

على صعيد آخر، بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

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وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

وشارك كهربا فى تدريبات الأهلى الماضية وأصبح جاهزاً، وإن كانت مشاركته اللاعب فى لقاء الإسماعيلى تنتظر إشارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي.