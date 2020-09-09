شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على تدعيم الجبهة اليمني.. ويحصر اختياراته في 2 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على دعم الجبهة اليمني بداية من الموسم الجديد بعد فشل مفاوضات تجديد عقد احمد فتحي وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

وعلم الخليج 365، أن إدارة الكرة بالأهلي حصرت اختياراتها في 2 لاعبين فقط لتدعيم الجبهة اليمني وهما رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل المعار هذا الموسم لنجوم المستقبل.

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وبدأت إدارة الأهلي بالفعل في مرحلة التفاوض مع أنديتهما لإنهاء الأمر قبل تكثيف المفاوضات لضم أيا منهما.

وعلى جانب أخر أجرى فريق الأهلي اليوم الأربعاء «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية ، وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.

وبات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.