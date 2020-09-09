شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرهن الإفراج عن مستحقات اللاعبين المجمدة بالفوز على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن مجلس ادارة النادى الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بالفوز على الأهلى فى المباراة المقبلة ، ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى اليوم الاربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، واستعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر وفى المقابل حقق الاهلى فوزاً على حرس الحدود بهدفين دون رد فى نفس الجولة ليرفع رصيده للنقطة 68 فى صدارة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات الأهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق الأحمر قبل ملاقاته بالدوري ، ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

Advertisements

ورهن مجلس الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قرار التراجع عن تجميد مستحقات اللاعبين بتحسن النتائج فى الفترة المقبلة، وأبدى المجلس استياءه الشديد من أداء بعض اللاعبين فى المباريات الرسمية وسوء النتائج عقب الهزيمة أمام المقاصة برباعية مقابل هدف، فقرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعودة الروح مرة أخرى، مع التشديد على أن المجلس لن يتهاون مع أى لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة.

ويترقب مسئولو الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، وصول البرازيلى هيرون ريكاردو مدرب الدراويش السابق لتوقيع عقود تدريب الفريق، خلفا الفرنسي ديديه جوميز، وينوى بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى إنهاء التفاصيل المادية مع المدرب البرازيلى لتوقيع العقود برفقة مدرب الأحمال المنتظر وصوله معه.

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص، للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة، وخسر الإسماعيلي الدورى لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردو، ثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى فى فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.