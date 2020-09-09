شكرا لقرائتكم صالة أكتوبر تستضيف تدريبات منتخب اليد بعد إنتهاء معسكر الغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن اختيار صالة أكتوبر لإستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة المقرر إنطلاقه اليوم ، و يستمر لمدة إسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا فى إطار الإستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى ستسضيفها مصر يناير القادم بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة و هما ، صالة أكتوبر و إستاد القاهرة و صالة برج العرب و صالة العاصمة الإدارية الجديدة .

أكد مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه رغم النجاح الكبير الذي تحقق في حفل قرعة المونديال لكنها تبقي خطوة نحو أهداف الاتحاد الكبيرة من النسخة الأقوى من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل، وقال صفا: القادم أفضل، انتهت القرعة ولكن العمل لم ينته وعلينا أن نعمل أكثر وأكثر من أجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول إلى أهدافنا بعيدة المدي في المونديال، وأشار إلى أنه كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل ريادتها العالمية.

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وعن كواليس اختيار المجموعة السابعة واختيار اللعب مع العملاقين السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية قال: كل القوي العظمي تم توزيعها علي المجموعات وبالتالي لم تبق مجموعة سهلة، ولكن كانت هناك مجموعات أقل صعوبة من المجموعة الحالية ولكن الطريق في المستقبل اصعب ويضع في طريقك مثلا بطل العالم وأوروبا، وأخيرًا تركنا الخواجه حرية الاختيار وطالبت برفع الضغوط النفسية من عليه وتركه يفعل ما يشاء واتفق معي صديق العمر هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد، وبإذن الله نواصل تحقيق النجاح ونطالب المصريين بالدعوات من أجل الوصول إلى أعلي مراتب النجاح..

واختارت مصر اللعب ضمن المجموعة السابعة التى تضم منتخبات كلا من ، التشيك ، السويد ومنتخب من أمريكا الجنوبية .