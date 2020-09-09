شكرا لقرائتكم عبد الرزاق حمد الله يقترب من حسم جائزة هداف الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النجم المغربى عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادى النصر، لحسم الصراع على جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الكروى الجارى 2019-2020، عندما تقام جميع مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في السابعة والنصف وخمس دقائق مساء اليوم الأربعاء، ويغرد حمد الله منفردا بصدارة قائمة هدافى الدوري السعودي برصيد 28 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف عن النجم الفرنسى بافيتمبتي جوميز، مهاجم الهلال، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 25 هدفا.

ويملك حمد الله فرصة ذهبية للاحتفاظ بجائزة هداف الدوري السعودي للموسم الثانى على التوالي، حيث توج بها في الموسم الماضى 2018-2019، برصيد 34 هدفا، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

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ويقود النجم المغربى فريقه النصر في مواجهة قوية أمام الاتفاق الليلة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، فيما يأمل جوميز في الحفاظ على فرصته الأخيرة بتسجيل "هاتريك" على الأقل في مواجهة الهلال مع ضيفه الشباب على ستاد جامعة الملك سعود، مع توقف حمد الله عن هز الشباك.

وابتعد النجم السورى عمر السومة، مهاجم الأهلى السعودى، عن المنافسة على جائزة هداف الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 18 هدفا، فيما يحتل رومارينيو مهاجم اتحاد جدة المركز الرابع برصيد 15 هدفا حيث جاءت القائمة كالتالى..