شكرا لقرائتكم على ماهر يحذر لاعبى المصرى من ثنائى بيراميدز قبل مواقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه من خطورة ثنائى بيراميدز عبد الله السعيد والغانى جون أنطوى وذلك قبل لقائهم المرتقب غدا الخميس فى الجولة السادسة والعشرين للدورى مؤكدا لهم على ضرورة غلق المساحات أمام السعيد وعدم ترك الثانى لوحده داخل منطقة الجزاء وهو ما سيكلف الفريق الكثير فى حالة ترك أو نسيان اللاعبين داخل أرضية الملعب ، ويأمل على ماهر فى تحقيق الفوز الأول مع فريقه للتقدم خطوة فى جدول الترتيب بعد تقهقر ترتيب النادى بالمسابقة واحتلاله للمركز السادس عشر مع امتلاكه لثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ، فى الوقت الذى يعكف فيه المدير الفنى على دراسة نقاط القوة والضعف للمنافس خلال الأيام الماضية لشرحها للاعبيه بشكل جيد .

ومن المقرر أن يجرى على ماهر بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق والإستعانة ببعض العناصر التى كانت مصابة بوباء كورونا ولم تشارك مع الفريق فى المباراتين الماضيتين بعد تعافيها من الوباء مثل أحمد عادل ميسى ومحمود وادى .

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من ناحية أخرى، عاد عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى للتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة بالرباط الصليبى التى أبعدته عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضى.

كان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية حرص على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى فى الجولة الـ25 للدورى.

وخلال الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة الغد، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات ، معربا عن ثقته الكاملة فى إمكانات لاعبى المصرى وخبراتهم الكبيرة والتي سيكون لها دورا كبيرا فى الخروج من الكبوة الحالية، مضيفا أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير المصرى العظيمة مستمرين فى مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعى وسط الكبار بجدول المسابقة.