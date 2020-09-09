شكرا لقرائتكم تشاتشيتش يدرس عدم الدفع بعبد الله السعيد مع بيراميدز ضد المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عدم المجازفة بالدفع بعد الله السعيد قائد وسط الفريق، أساسيًا أمام المصرى البورسعيدى، فى المباراة المقرر لها في الثالثة والنصف عصر غد الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يتوجه بيراميدز إلى الإسكندرية اليوم، الأربعاء، حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

ويفضل تشاتشيتش الإعتماد على عبد الله السعيد كورقة رابحة أمام المصرى البورسعيدى، وعدم الدفع باللاعب أساسيًا من بداية المباراة، لعدم تكرار الإصابة العضلية التى تعرض لها فى العضلة الخلفية وغاب على إثرها عن مواجهات فريقه، وأخرهم الزمالك والجونة.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.

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ويستمر أحمد الشناوى حارس المرمى فى الغياب بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يسافر فريق الكرة إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير مساء هناك، قبل خوض اللقاء الهام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.