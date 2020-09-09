شكرا لقرائتكم دي بروين لاعب العام في إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي يوم الثلاثاء على جائزة لاعب العام في تصويت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.
بينما نالت بيثاني إنغلاند مهاجمة تشيلسي جائزة لاعبة العام في منافسات السيدات.
وفاز ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول بجائزة لاعب العام الشاب في إنجلترا.
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