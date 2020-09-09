شكرا لقرائتكم مارتينيز النصر.. أغلى صفقة في آسيا والـ 62 عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح بيتي مارتينيز، لاعب نادي النصر، أغلى صفقة تتم على مستوى قارة آسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمن أعلى 100 صفقة عالميا، والثاني في تاريخ الدوري السعودي بعد زميله النيجيري أحمد موسى.

أحمد موسى لاعب النصر

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، فإن صفقة مارتينيز "27 عاما" بلغت 16.36 مليون يورو، فيما تعود أغلى صفقة حدثت في تاريخ الكرة السعودية إلى موسم 2018-2019، عندما تعاقد النصر مع الدولي النيجيري أحمد موسى مقابل 16.50 مليون يورو، وثالثا يتواجد البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي بـ 12 مليون يورو.

وانتقل غونزالو ماريتينيز "بيتي" رسميا إلى النصر، يوم الثلاثاء، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، قادما من فريق أتالانتا يونايتد الأميركي.

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ترتيب بيتي مارتينيز عالميا حسب ترانسفير ماركت

ووفقا للموقع المختص في الانتقالات والقيمة السوقية للاعبين، فإن صفقة مارتينيز تعد من أغلى 100 صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يتواجد في المركز الـ 62 على مستوى العالم، إضافة إلى أنه يعد أغلى صفقة تتم خلال الانتقالات الحالية على مستوى القارة الآسيوية.

جوليانو لاعب النصر

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للاعبين بناء على موقع "ترانسفير ماركت"، فإن بيتي مارتينيز يعتبر صاحب أعلى قيمة سوقية تقدر بـ 12 مليون يورو، ويأتي خلفه البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر أيضا بـ 11 مليون يورو، ثم جوزيف دي سوزا "10 مليون يورو"، ورابعا أحمد موسى الذي تراجعت قيمته إلى 8 مليون يورو.

سوزا لاعب الأهلي

وعلى صعيد اللاعبين الأرجنتينيين، يحتل بيتي مارتينيز المركز الـ 32 في قائمة الأعلى قيمة سوقية.