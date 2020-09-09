صفقة تاريخية لأستون فيلا تتم رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي أستون فيلا، اليوم الأربعاء، ضم أولي واتكينز هداف فريق برينتفورد لينضم لصفوف فيلا استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).

وأفاد الموقع الرسمي لأستون فيلا، أن النادي استطاع الحصول على خدمات صاحب الـ 24 عامًا في صفقة كلفت خزينة فيلا لما يقرب من 30 مليون يورو بحسب تقارير إعلامية إنجليزية.

ووقع هداف برينتفورد في الموسم الماضي على عقد يربطه بأستون فيلا حتى عام 2025 حيث من المقرر أن يدعم اللاعب الإنجليزي الشاب الخطوط الهجومية لفيلا.

وقدّم واتكينز موسمًا لافتًا مع فريقه برينتفورد بعدما شارك في 50 مباراة بمختلف المسابقات المحلية ليسجل 26 هدفًا مقابل صناعة ثلاث أهداف حاسمة.

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ويعتبر واتكينز أغلى صفقة في تاريخ أستون فيلا بعدما تخطى المهاجم الإنجليزي نظيره المهاجم البرازيلي ويسلي حيث تم استقدامه في الصيف الماضي من كلوب بروج مقابل 25 مليون يورو.

وكان من المقرر أن يفتتح أستون فيلا موسمه بمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأولى قبل أن تتأجل المباراة بسبب مشاركة السيتي في دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد في 20 سبتمبر الجاري في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي بريميرليج.

جدير بالذكر أن الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي ساهما في بقاء أستون فيلا بالبريميرليج بالموسم الماضي بعدما حصلوا على المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة ليظلوا في الدوري بفارق نقطة عن واتفورد والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.