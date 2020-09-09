كرة يد.. نجم إسبانيا يتحدث لمصراوي عن.. 3 إيجابيات لمصر قبل المونديال.. وهيمنة الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في إسبانيا يعتبر ألبرت روكاس واحدًا من أبرز نجوم كرة اليد خاصة بعدما سبق وأن قاد منتخب "الماتدور" للحصول على بطولة كأس العالم مرتين خلال نسختي (2005) بتونس و(2013) بإسبانيا.

صاحب الـ38 عامًا كان لديه تجارب رائعة كان أبرزها اللعب في صفوف الفريق الكتالوني برشلونة منذ عام 2007 وحتى 2013 قبل أن يستقر به المطاف للعب في صفوف لوجرونيو الإسباني منذ 2014.

"الخليج 365" تواصل مع النجم الإسباني للحديث معه عن تجاربه الدولية مع إسبانيا إلى جانب فرص منتخب بلاده في كأس العالم المقرر إقامتها في مصر خلال يناير من العام المقبل إلى جانب رأيه عن المنتخب المصري.

- كيف كانت مسيرتك سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات؟

بدايتي في كرة اليد كانت مع فريق مدينتي جرانوليريس، واستطعت وأنا في سن 16 عامًا أن أحصل على لقب البطولة الإسبانية مع فريق 18 عامًا، الفريق الإسباني خلال هذه الفترة كان قويًا جدًا وتحديدًا سن 16 و18 عامًا، بعد ذلك انتقلت إلى صفوف فريق بلد الوليد وأنا بسن 18 عامًا مع المدرب خوان كارلوس باستور، وفي هذه الفترة لم أكن أفضل لاعب لكن كنت لاعبًا في المنتخب الإسباني الأول.

- وماذا عن وضع المنتخب الإسباني الآن؟

الفريق الآن أراه جيدًا خاصة أن القائمة الحالية لديها الخبرة الكافية، وأعتقد من وجهة نظري أن إسبانيا ستنافس بقوة للفوز بلقب كأس العالم والتي ستقام بمصر خلال النسخة المقبلة.

- برأيك هل تؤثر جائحة فيروس كورونا على فترة الإعداد قبل مونديال اليد؟

بالتأكيد، لكن التأثير لن يكون على المنتخب الإسباني بل على جميع المنتخبات المشاركة.

Advertisements

- ما هي الفرق التي ترشحها للفوز باللقب، وهل تتوقع حدوث مفاجأة؟

أرى أن المنافسة ستكون بين الدنمارك وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا ومصر أعتقد أنها ستحقق المفاجأة نظرًا لإقامة البطولة على ملعبها وأيضًا لتواجد لاعبين جيدين ومدرب جيد للغاية.

- كيف ترى المنتخب المصري الآن؟

أصبح التركيز الآن في منتخب مصر على الناحية البدنية أكثر من أي وقت سابق، والآن مع المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو أصبح التركيز على النواحية المهارية بجانب البدنية كما أوضحت، المنتخب المصري لديه خبرة أكبر من خلال تواجد أكثر من لاعب محترف في صفوفه فهم يتحسنون بشكل أكبر، وأرى أن أحمد الأحمر هو اللاعب الأهم لمصر نظرًا لهيمنته من حيث المشاركة.

- هل ترى مشاركة 32 منتخبًا سيحدث الفارق في البطولة العالمية؟

بالتأكيد، أعتقد أن الفرق من خارج أوروبا تتحسن بشكل كبير، لنرى آخر عشر سنوات هناك العديد من اللاعبين يلعبون في أفضل الدوريات، المنافسة الآن أصبحت قريبة جدًا.

- وما رأيك في مجموعة المنتخب الإسباني؟

لا يهمني من سنواجه، إسبانيا دائمًا تريد مواجهة الجميع.