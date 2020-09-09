الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أجرى فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الصباحي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والتي ستقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب "برج العرب" في إطار حسابات الجولة الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن فريق الأهلي سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري أجرى "رابيد تيست" وفقًا للبروتكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل خوض المباريات الرسمية.

Advertisements

وكان الأهلي استطاع أن يواصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود مساء الإثنين الماضي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب "المكس" ضمن الجولة الـ25 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتاج الأهلي متصدر ترتيب الدوري إلى الحصول على 8 نقاط من أجل حسم اللقب المحلي، حيث يتصدر الفريق الجدول بـ68 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن نتيجة الدور الأول بين الأهلي والإسماعيلي حسمها الفريق الأحمر بهدف دون رد جاء عن طريق وليد سليمان في مباراة أقيمت على ملعب "المكس".