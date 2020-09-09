تقرير.. هل يقع الأهلي في مأزق بسبب جيرالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في سوق الانتقالات الشتوية من يناير 2019، حصل الأهلي على خدمات الجناح الأنجولي جيرالدو قادمًا من صفوف بريميرو دي أوجستو الأنجولي لمدة أربع سنوات.

الجناح الأنجولي شارك في 34 مباراة حتى الآن ليساهم في 11 هدفًا بواقع تسجيله أربعة أهداف إلى جانب صناعة 11 هدفًا حاسمًا في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنذ وصول جيرالدو للأهلي ولم يقدم الجناح الأنجولي المستوى المطلوب منه الأمر الذي جعله مرشحًا للخروج عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وتحديدًا الانتقال لصفوف الصفاقسي التونسي إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية بسبب المطالب المالية لدى صاحب الـ28 عامًا.

جيرالدو استمر مع الأهلي ليمنحه السويسري رينيه فايلر فرصة الظهور مع الفريق إلا أن أرقام لاعب المنتخب الأنجولي كانت شحيحة على مستوى التسجيل أو الصناعة من خلال المشاركة في 17 مباراة سجل من خلالها هدفًا أمام أسوان وصنع آخر كان أمام وادي دجلة.

الفترة الماضية شهدت عودة جيرالدو بالارتباط بالخروج من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لكن السؤال هل يقع الأهلي في مأزق بسبب الجناح الأنجولي؟

- رفض الرحيل:

يسعى الأهلي للاستفادة ماليًا من بيع جيرالدو في ظل أن اللاعب الأنجولي كلّف الخزينة الحمراء ما يقرب من 800 ألف دولار عندما تم انتدابه من بريميرو.

جيرالدو في فترة الانتقالات الشتوية حاول فريق الصفاقسي التعاقد معه على سبيل الإعارة إلا أن راتب اللاعب المرتفع أنهى حسم الصفقة.

اسم جيرالدو تردد مرة أخرى في دائرة الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي بحسب صحيفة "الصحافة" التونسية خلال الساعات الماضية.

ووفقًا للصحيفة التونسية، فإن الأهلي يرغب في بيع اللاعب إلى إلى فريق الصفاقسي في ظل العلاقة القوية بين الناديين بعد انتداب الفريق الأحمر أنيس بو جلبان وعلي معلول وجونيور أجايي إلى جانب إعارة الظهير الأيسر حسين السيد لفريق "عاصمة الجنوب".

وأوضحت الصحيفة، أن الصفاقسي سيجد صعوبة في إتمام هذه الصفقة لعدة أمور أهمها طلبات اللاعب المالية والذي يتمسك بها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدد الأجانب في الصفاقسي يمنع من انتداب جيرالدو في ظل تواجد كينجسلاي سوكاري وكيجسلاي إيدوه وكريس كواكو.

في المقابل، كشفت الصحيفة التونسية أن إدارة النجم الرياضي الساحلي فكرت في ضم جيرالدو قبل أن تنهي اهتمامها بسبب امتلاك فريق "جوهرة الساحل" للعديد من اللاعبين في مركز الجناح.

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- شرط للرحيل:

شهدت الساعات الماضية حدوث تطور في مستقبل جيرالدو مع الأهلي بعدما فتح اللاعب الأنجولي باب الرحيل.

مصدر مقرب من اللاعب كشف في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن اللاعب رفض الخروج على سبيل الإعارة خاصة وأن الراتب الخاص به سيكون أقل من الذي يتقضاه مع الأهلي.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أنه لن يرحل إلا إذا حصل على الاستغناء غير المشروط بخلاف ذلك سيستمر في صفوف الأهلي.

في المقابل، تحدث هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو في تصريحات تليفزيونية، مؤكدًا أن موكله يحترم تعاقده مع الأهلي نافيًا وجود عروض في التوقيت الحالي.

ونوّه وكيل جيرالدو، أنه في حال تلقي إدارة الأهلي عرضًا سيدرسه خاصة أن موكله يرغب في إظهار قدراته الفنية.

- محاولة للتسويق:

اعتماد فايلر على جيرالدو ربما يكون كمحاولة من النادي للتسويق اللاعب أملاً في الحصول على الأموال التي دفعت في صاحب الـ28 عامًا.

ويعتبر جيرالدو من بين أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي إما لدعم الفريق بلاعب أجنبي بديل بالإضافة إلى عدم وجود مقعد لأجنبي آخر في الفريق.

وتعتبر قائمة الأهلي من حيث الأجانب مكتملة نظرًا لتواجد التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو بادجي ولاعب الوسط المالي أليو ديانج وأخيرًا جيرالدو.

وبخلاف الخماسي الأجنبي من المقرر أن يعود المهاجم المغربي وليد أزارو للالتحاق بتدريبات الفريق عقب نهاية إعارته مع فريق الاتفاق السعودي لذا سيصبح إجمالي الأجانب ستة لاعبين مما يعني مطالبة فايلر بالتخلي عن لاعب أجنبي.