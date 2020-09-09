خبر سار لفايلر قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر من النادي الأهلي، أن لاعب الفريق حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرًا.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن الشحات أنهى البرنامج التأهيلي المنفرد، لافتًا إلا أن اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان الشحات أجرى عملية "الفتاق" ليغيب على إثرها مع الفريق منذ استئناف مباريات مسابقة دوري we المصري.

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وخاض الأهلي منذ عودة مسابقة دوري we المصري 8 مباريات حقق من خلالها الفوز في ست مباريات مقابل خسارة كانت أمام الغريم الزمالك مقابل تعادل وحيد أمام الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لعدة تحديات في الفترة المقبلة لعل أبرزها حسم مسابقة الدوري حيث يحتاج الفريق الأحمر للحصول على 8 نقاط، كما أمام الفريق المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة بعد الفوز في الجولة الماضية على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ25، ليتفوق المتصدر على صاحب المركز الثاني الزمالك بفارق 17 نقطة.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف النهائي، في المقابل ستكون المباراة الثانية بين الزمالك والرجاء البيضاوي.