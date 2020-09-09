وزارة الرياضة تحيل ملف "اختفاء الكؤوس" للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أحالت وزارة الشباب والرياضة، الملف الخاص بفقدان بعض الكؤوس والمقتنيات من مخازن اتحاد الكرة المصري إلى النائب العام، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء قرار الوزارة بعدما تسلمت التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بها، والتي قامت بعمل جرد لمخازن اتحاد الكرة والتحقيق مع بعض العاملين به.

وحسب ما أكدته الوزارة، فإن القرار جاء في ضوء استمرار عمل اللجان الخاصة بها في مختلف الهيئات الرياضية، لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات.

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وتقوم لجان الوزرة برفع تقارير المخالفات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها نحو إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف في وقت سابق عن اختفاء كؤوس كأس أمم أفريقيا التي توج بها منتخب مصر من مخازن اتحاد الكرة المصري.

وقامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة بالتوجه إلى اتحاد الكرة المصري والتحقيق في الأمر وجرد المخازن، ليتبين اختفاء عدد من الدروع والكؤوس والمقتنيات منها.