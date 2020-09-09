بيليه مهنئًا رونالدو: "تهانينا.. أنت تصل إلى آفاق جديدة في رحلتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، على تهنئة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي بعد تسجيله 101 هدف بقميص منتخب بلاده.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على السويد بهدفين دون رد سجلهما في الدقائق 45 و72 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده من الأهداف إلى 101 هدف بقميص منتخب بلاده، ليصبح أول لاعب أوروبي ينجح في تسجيل هذا العدد، وثاني لاعب في العالم بعد الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف مع منتخب بلاده.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، علق بيليه: "اعتقدت أننا سنحتفل بمائة هدف اليوم.. لكنها أصبحت 101!".

وأضاف: "تهانينا لكريستيانو.. أنت تصل إلى آفاق جديدة في رحلتك".

بيليه سبق وأشاد برونالدو مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى خلال الفترة الماضية، كما رفض الاختيار بين كريستيانو رونالدو مشددًا على أن السؤال يصعب الإجابة عليه.

جدير بالذكر أن البرتغال تتصدر جدول المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط وتتساوى مع فرنسا التي حلت في المركز الثاني، بينما تتواجد السويد وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.