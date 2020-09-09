الاتحاد الجزائري للقدم يقيم دعوى قضائية ضد رئيس شبيبة القبائل

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إقامة دعوى قضائية ضد شريف ملال رئيس مجلس إدار نادي شبيبة القبائل، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير تجاه الاتحاد متهماً إياهم بتعمد إبعاد فريقه عن المشاركة الموسم المقبل في بطولة الكأس الكونفدرالية رغم إنهاء الموسم في الترتيب الرابع بالدوري.

وأكد الاتحاد عبر بيان رسمي ، أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه رئيس الشبيبة بعد تجاوزاته الغير مبررة وبأسلوب غير لائق، مشيراً إلى أن رئيس النادي أيضاً خالف قرارات الدولة الجزائرية بعد أداء فريقه للتدريبات الفترة الحالية ، رغم عدم صدور قرار رسمي من الجهات المعنية بالعودة.

كانت رابطة الدوري الجزائري قد ألغت فعاليات الدوري في نسخته الماضية بسبب تداعيات الكأس الكونفدرالية رغم إنهاء الموسم في الترتيب الرابع بالدوري.وأكد الاتحاد عبر بيان رسمي ، أنه له الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه رئيس الشبيبة بعد تجاوزاته الغير مبررة وبأسلوب غير لائق، مشيراً إلى أن رئيس النادي أيضاً خالف قرارات الدولة الجزائرية بعد أداء فريقه للتدريبات الفترة الحالية ، رغم عدم صدور قرار رسمي من الجهات المعنية بالعودة.كانت رابطة الدوري الجزائري قد ألغت فعاليات الدوري في نسخته الماضية بسبب تداعيات كورونا ، وأعلنت تتويج شباب بلوزداد متصدر البطولة باللقب.

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