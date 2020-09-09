مدرب موناكو: المال ليس من أولوياتي في كرة القدم

قال الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، أنه حصل على مكافأة من نادي بايرن ميونيخ بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وخلال مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، صرح قائلاً: "لم يكن لدي شعور بأن بايرن سيخسر، ولم أكن أتمنى تتويج الفريق بسبب المكافأة.. بالطبع كنت أتمنى أن أشارك

في هذا الإنجاز، لكن في النهاية قام فليك بعمل رائع وكذلك اللاعبون".

وأضاف: "من يعرفني يعلم أن المال ليس من أولوياتي".

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وواصل: "لهذا كنت سعيدًا، فأنا لست الشخص الذي يتمنى أن تسوء الأمور من بعده، ولذا هنأت الجميع من أعماق قلبي".

وأثني مدرب بايرن السابق على الأداء الذي قدمه الفريق والعمل الرائع لمساعده السابق هانز فليك قائلاً: "لا يوجد أناس كثيرون بإمكانهم تحقيق الثلاثية، وربما يحدث ذلك في البلاي ستيشن".

وعن سؤاله عن شعوره تجاه فليك بعد التتويج قال: "لا أشعر بالغيرة من فليك، بل على العكس من ذلك، فأنا من طلبت انضمامه إلى الجهاز الفني، وشاركني في رأيي الرئيس السابق (أولي هونيس)، لهذا تم الاتفاق سريعًا".