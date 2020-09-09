راحة 24 ساعة للاعبي الهلال السعودي

قرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول بنادي فريق الهلال السعودي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء الشباب مساء اليوم الأربعاء في الجولة النهائيةمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية على أن اللعبين يغادروا يوم الجمعة إلى الدوحة القطرية، لاستكمالمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
ويمنح الهلال اللاعبون الأجانب المبعدون عن القائمة الآسيوية راحةً استثنائية، لم تحدَّد فترتها بعد.
وكان لاعبو الهلال خضعوا لمسحة فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، من أجل تسليم النتيجة وفق الاشتراطات الطبية للاتحاد الآسيوي والدولة المستضيفة.
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