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راحة 24 ساعة للاعبي الهلال السعودي

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قرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول بنادي فريق الهلال السعودي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء الشباب مساء اليوم الأربعاء في الجولة النهائية

من دوري كأس للمحترفين.

وذكرت صحيفة على أن اللعبين يغادروا يوم الجمعة إلى الدوحة القطرية، لاستكمال

منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويمنح الهلال اللاعبون الأجانب المبعدون عن القائمة الآسيوية راحةً استثنائية، لم تحدَّد فترتها بعد.

وكان لاعبو الهلال خضعوا لمسحة فيروس ، أمس الثلاثاء، من أجل تسليم النتيجة وفق الاشتراطات الطبية للاتحاد الآسيوي والدولة المستضيفة.

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