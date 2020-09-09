بسيوني يحذر لاعبيه من الاستهانة بلاعبي الجونة

عقد الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، جلسة مع لاعبيه لمناقشة نقاط القوة والضعف للاعبي الجونة، وحذرهم من الإستهانة بهم، لانهم يقدموا أداء مميز خلال المباريات الماضية بالدوري، مشدداً على ضرورة التركيز للخروج بنقاط المباراة للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والوصول للمنطقة الامنة بالدورى.
ويخضع لاعبي طلائع الجيش، اليوم الاربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن
ويستعيد الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود 4 لاعبين فى مباراة الجونة، يعود أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة للفريق بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك تنفيذاً لبنود عقد الاعارة بين الناديين فيما يعود الثنائى عمرو السيسى وكيفين موهيرى للطلائع بعد غيابهم عن مواجهة الزمالك بداعى الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مباراة أسوان..
ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.
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