أعلن فريق العين الإماراتي، قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، والتي ضمت 30 لاعباً.

ومن المقرر أن تستأنف فعاليات البطولة في قطر عبر دورة مجمعة تضم الفرق المشاركة خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 24 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة الفريق الإماراتي كل من ..

ضمت 30 لاعباً.ومن المقرر أن تستأنف فعاليات البطولة في قطر عبر دورة مجمعة تضم الفرق المشاركة خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 24 من الشهر ذاته.وضمت قائمة الفريق الإماراتي كل من ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العين الإماراتي يعلن قائمة لاعبيه المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.