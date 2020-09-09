العين الإماراتي يعلن قائمة لاعبيه المشاركة في دوري أبطال آسيا

أعلن فريق العين الإماراتي، قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، والتيضمت 30 لاعباً.
ومن المقرر أن تستأنف فعاليات البطولة في قطر عبر دورة مجمعة تضم الفرق المشاركة خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 24 من الشهر ذاته.
وضمت قائمة الفريق الإماراتي كل من ..
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