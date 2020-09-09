اتحاد الإعاقات الذهنية يعلن تنظيم بطولة الجمهورية للفروسية

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية عن تنظيمه بطولة الجمهورية للفروسية يومي ٢٨ و ٢٩ من سبتمبر الجاري بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
وتعد هذه البطولة هي افتتاح لموسم النشاط الرياضي لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ والتي أتت استكمالًا للمراحل التي يتخذها الاتحاد لعودة النشاط الرياضي
وشهدت الفترة الثانية من تسجيل اللاعبين توافد العديد من الأندية والجمعيات ومراكز الشباب للمشاركة في بطولات الاتحاد للجمهورية وكأس مصر، وتم التنويه عن فتح باب التسجيل من أول سبتمبر الجاري وتستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١.
ويستكمل الاتحاد موسمه الرياضي بتنظيم فعاليات بطولات الجمهورية لرياضات كرة القدم والسلة والتنس وتنس الطاولة وألعاب القوى والسباحة وتستمر على مدار ثلاثة أشهر.
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