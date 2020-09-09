طلائع الجيش يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة الجونة

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، اليوم الاربعاء، لتحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة الجونة، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ26 بمسابقة الدوري الممتاز. وخسر الطلائع مباراته الاخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد سجله

يوسف أوباما فى الجولة 25 للدوري، وتعد هذة الهزيمة الأولى للطلائع منذ عودة الدوري من التوقف، حيث خاض 6 مباريات تعادل في ثلاثة وفاز في مباراتين وخسر من الزمالك بهدف دون رد.واستبعد الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة الزمالك بهدف تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة، غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه للمباريات المقبلة .يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.